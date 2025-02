Frosinone: operazione carabinieri per smantellare piazza di spaccio

Spread the love

LAPRESSE, – Roma, 6 feb. (LaPresse) – Dalle prime ore del mattino, oltre 40 donne ed uomini della Compagnia carabinieri di Sora, in provincia di Frosinone, sono impegnati in nell’esecuzione di attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella città Volsca.

Nel mirino degli inquirenti un gruppo facente capo a soggetti albanesi che avrebbe gestito, per un periodo importante, una piazza di spaccio che faceva riferimento ad un appartamento in una zona centralissima della città. I militari, con oltre una 20 di mezzi e con l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria di Galeria, sono impegnati in una serie di perquisizioni, tuttora in corso, in vari punti della città. L’operazione prevede anche l’esecuzione di alcune misure cautelari personali.