L’indagine, 6 studenti su 10 vittime di bullismo a scuola

Spread the love

(Adnkronos Salute) – Bullismo a scuola, 6 studenti su 10 sono vittime di violenza. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia, in collaborazione con l’associazione C’è Da Fare ETS per il supporto degli adolescenti in difficoltà, su oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I dati raccolti, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio), evidenziano una realtà preoccupante: il bullismo e la violenza sono fenomeni ancora largamente diffusi, con impatti devastanti sulla salute mentale dei giovani. L’indagine ha confermato che la scuola rappresenta il principale teatro di episodi di violenza e bullismo (64%), seguita dai social (24%) e da ambienti esterni. Questa situazione sottolinea la necessità di interventi urgenti per rendere gli istituti scolastici luoghi sicuri per tutti gli studenti.