Nasce il primo motore veramente ecologico e va ad ammoniaca

E se il carburante del futuro fosse alla fine l’ammoniaca? Gli scienziati ci stanno provando davvero. La mobilità green è come noto un grande business, oltre che una necessità se vogliamo preservare l’ambiante in cui viviamo, al momento la strada sembra segnata, ovvero pare essere quella dell’opzione elettrica, ma come noto non tutti concordano, i giapponesi ad esempio puntano ancora parecchio sull’idrogeno. Prevedere il futuro è sempre un esercizio complesso, spesso l’evoluzione tecnologia, così come il mercato riservano non poche sorprese. Il motore ad ammoniaca potrebbe essere tra queste.

In futuro, i carburanti dovranno avere principalmente due caratteristiche: la capacità di funzionare con propulsori sempre più complessi ed un livello di emissioni di CO2 bassissimo o meglio ancora pari a zero, per rispettare la politica di zero tolleranza e Carbon Neutrality del mondo occidentale, che l’UE mira a raggiungere entro il 2035.

Nasce il primo motore veramente ecologico e non è elettrico

Le auto elettriche possono dare un importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente, ma forse ci sono strade alternative da percorrere, alcune vie che non sono state ancora battute con sufficiente impegno dalla scienza, che pure è stata in grado di tirare fuori carburanti da elementi improbabili come gas ed acqua.

