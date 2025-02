Commissione europea: L’Unione risponderà ai dazi “illegali” degli Stati Uniti

Spread the love

L’Ue reagirà per proteggere i propri interessi da dazi “illegali ed economicamente controproducenti” su alluminio e acciaio, se questi saranno confermati dagli Stati Uniti dopo l’annuncio di domenica del presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato la Commissione europea in un comunicato diramato lunedì.

“L’Ue non vede nessuna giustificazione valida per l’imposizione i dazi alle sue esportazioni. Reagiremo per proteggere gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate”, si legge nella dichiarazione.

“L’imposizione di dazi sarebbe illegale ed economicamente controproducente, soprattutto se si considerano le catene di produzione profondamente integrate che l’Unione e gli Usa hanno creato attraverso il commercio e gli investimenti transatlantici”.

