Donald Trump: «L’Ucraina? Un giorno forse sarà russa. Ma prima deve darci 500 miliardi di terre rare»

Spread the love

L’Ucraina? Un giorno potrebbe essere russa. Ma prima deve ripagare gli aiuti americani: «Ho detto loro che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo». Donald Trump in un’intervista a Fox News parla del suo piano per Kiev e conferma che il suo inviato speciale per la guerra Keith Kellogs la visiterà presto. «Ho detto loro: dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi», sostiene il presidente degli Stati Uniti, calcolando che gli aiuti Usa ammontano a 300-350 miliardi di dollari contro i circa cento dell’Europa.

Trump ha anche contestato l’idea che i giudici possano ingerire nel potere esecutivo: «Quando un presidente non può cercare frodi, sprechi e abusi, non abbiamo più un Paese. Quindi, siamo molto delusi con i giudici che prenderanno una simile decisione…Nessun giudice dovrebbe, francamente, essere autorizzato a prendere questo tipo di decisione, è una vergogna». Il riferimento è al Doge e a UsAid. E ha annunciato di aver accettato di prendere in considerazione un’esenzione tariffaria sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Australia dopo una telefonata con il primo ministro australiano Anthony Albanese. Uno dei motivi, ha spiegato, è il surplus commerciale degli Stati Uniti con il paese alleato: «È uno dei pochi paesi in cui lo abbiamo. E ho detto (ad Albanese) che è qualcosa a cui daremo grande considerazione».

OPEN ONLINE