Il significato del rispetto

Spread the love

MARIA FERRARA

Ognuno di noi per portare avanti relazioni di valore, ha bisogno di essere rispettato e nello stesso tempo deve avere rispetto negli altri.

Ma quand’è che si riesce in questo? Quando si accettano le differenze altrui senza giudicare; senza voler cambiare o manipolare chi si comporta diversamente da noi.

Tuttavia, non è così facile ottenere il rispetto reciproco e specialmente nella coppia. Il comportamento del rispetto si impara fin da piccoli da una corretta educazione.

Si dimostra e si impara attraverso l’empatia: se ti rispetto vuol dire che ti vedo e ti accetto anche quando hai opinioni e pensieri diversi dai miei.

Il rispetto è un sentimento di stima e quando viene a mancare, si prova una certa rabbia per il semplice fatto, che chi ci manca di rispetto, dimostra che non ci considera e che non ha cura di noi.

Per farsi rispettare, occorre però, avere una buona considerazione di sé. In altre parole, bisogna nutrire una buona autostima. Spesso sono proprio le persone troppo disponibili, quelle che non sanno dire di no, ad essere poco considerate.

Il rispetto comunque non si può pretendere e non si può dare per scontato, ma va coltivato. E’ importante non imporre a nessuno di adeguarsi a noi, ma accettare che chiunque possa vivere come vuole.

Detto ciò, vorrei anche dire che nessuno ha il monopolio della saggezza e che pertanto, cercare di risolvere i conflitti si può solo se ci poniamo verso gli altri predisponendoci all’ascolto. Cioè lasciando spazio agli altri, lasciandoli liberi di esprimere le loro idee senza interferire e senza giudicare.

D’altronde chi siamo noi per giudicare? Chi ci dice che il nostro interlocutore sappia condividere con noi sentimenti e speranze senza scambiare il nostro sentire per una eccessiva pressione?