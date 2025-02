Nuovo Codice della Strada: le principali novità in vigore dal 14 dicembre2024

Spread the love

Il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, introduce norme più severe per aumentare la sicurezza. Tolleranza zero per alcol e droghe con multe salate in base al tasso rilevato e sospensioni della patente.

Chi guida poi con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l dovrà installare l’alcolock sul proprio veicolo, con divieto assoluto di assumere alcol per almeno 2 anni. Chi guida sotto l’effetto di droghe perderà immediatamente la patente per tre anni, anche se non in stato di alterazione. Restano esclusi i consumatori di cannabis terapeutica certificata.

L’uso di smartphone alla guida comporterà la sospensione della patente e la decurtazione di punti, multe da un minimo di 250 euro fino a 1.000 euro con sanzioni più severe per i recidivi.

Per i neopatentati, la tolleranza sull’alcol è zero nei primi tre anni di guida. È vietata anche la guida di auto “potenti” per lo stesso periodo, con limiti alla potenza che sono stati rivisti e alzati rispetto al passato.

Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità con multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.

Norme più rigide anche per i monopattini elettrici: casco, targa e assicurazione diventano obbligatori, e la circolazione sarà limitata alle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h.

In caso di abbandono di animali, la legge prevede la sospensione o revoca della patente e pene detentive fino a sette anni se l’abbandono causa incidenti con feriti o morti. Per i ciclisti, le tutele aumentano: gli automobilisti dovranno mantenere una distanza di almeno 1,5 metri durante il sorpasso.

Infine, è regolamentata la velocità nelle vie d’acqua di Venezia e della sua

laguna, con l'introduzione dei barcavelox per monitorare le infrazioni in via sperimentale. Alessandro Mistretta