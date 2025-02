Scienza e ricerca sulla Terapia del dolore, convegno a Napoli col direttore Pietro Vassetti dell’ospedale di Giugliano

Spread the love

Terapia del dolore, scienza e ricerca sono al centro del convegno STAR 2025, che si terrà il 25 febbraio al Centro Congressi Federico II di Napoli. Si tratta di un evento di rilievo scientifico di cui sarà protagonista l’ASL Napoli 2 Nord, sotto la guida del responsabile scientifico Dr. Pietro Vassetti, Direttore del Centro Hub e U.O.S.D. di Terapia del Dolore dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano. Il convegno si rivolge a medici, operatori sanitari, e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento.

Il tema principale del convegno è il dolore cronico e le sue nuove strategie terapeutiche. Verrà posto un focus sulle terapie innovative per il trattamento del dolore, che trovano applicazione nel Centro Hub di Terapia del Dolore dell’Ospedale San Giuliano. Queste si inseriscono in un sistema ampio, che comprende il supporto del Medico di Medicina Generale e della Telemedicina.

Le nuove terapie comprendono tecniche all’avanguardia e mini invasive, che hanno permesso di migliorare la qualità di vita dei pazienti e fornire nuove possibilità di cura non dipendenti dall’uso di farmaci.

Dolore cronico: impatto sulla qualità di vita

Il dolore cronico è definito dall’OMS come un dolore che persiste o si ripresenta per un tempo superiore ai 3 mesi. Ha un forte impatto sulla qualità di vita, compromettendo la sfera sociale e lavorativa, e non va trascurato. In Campania, circa un milione di persone (un cittadino su 6) è colpito da dolore cronico (non oncologico), spesso trattato con farmaci che possono portare effetti collaterali a lungo termine o verso cui il paziente sviluppa farmacoresistenza.

Centro di Terapia del Dolore all’ospedale San Giuliano

“Il Centro Hub di Terapia del Dolore dell’ospedale di Giugliano è un centro a valenza regionale, dove viene trattato il dolore a 360 gradi. Spesso la terapia del dolore viene identificata come il trattamento del dolore oncologico, ma non è solo questo. Prevede la terapia di tutti i tipi di dolore, non soltanto quello oncologico, ma soprattutto il dolore cronico benigno (come lombalgia, cefalea, artrosi) che è molto comune. Circa il 70% di persone soffre di lombalgia, ed è una delle prime cause di assenza da lavoro”, spiega il Dr. Vassetti. “Il centro di Terapia del Dolore di Giugliano è uno dei principali centri in Italia per il numero di prestazioni sanitarie: solo nel 2024 abbiamo eseguito circa 2000 prestazioni”.

Il Centro Hub di Giugliano è tra i principali centri in Italia ad erogare particolari terapie di neurostimolazione. Le innovazioni tecnologiche hanno spinto diversi pazienti, provenienti da altre regioni, ad accedere ai trattamenti del Centro. Tra le innovazioni, è anche in corso uno studio su una nuova terapia del dolore provocato dall’emicrania, come spiega il Dr. Vassetti, che realizza una stimolazione del nervo vago con degli elettrodi applicati all’orecchio del paziente.

Le nuove strategie terapeutiche

La terapia del dolore, nel Centro dell’Ospedale San Giuliano, si avvale di tecniche mini invasive e all’avanguardia. Tra queste sono incluse:

– Radiofrequenza: utilizza correnti elettriche per la cura del dolore.

– Medicina rigenerativa: prevede il trapianto autologo di cellule staminali mesenchimali.

– Impianto di neurostimolatori midollari: utili per dolori come lombalgia cronica e cervicobrachialgia.

La neuromodulazione è una delle nuove strategie terapeutiche e fa parte degli argomenti del convegno. Consiste nell’introduzione di un elettrocatetere nel midollo spinale, impiantato sottocute, che emette delle stimolazioni elettriche continue. Queste stimolazioni sostituiscono il segnale doloroso che arriva al cervello, con un altro tipo di segnale. L’impiego di questa tecnica comporta un miglioramento della qualità di vita nella maggior parte dei pazienti, come afferma il Dr. Vassetti.

I vantaggi

I vantaggi di questi nuovi approcci sono una riduzione del ricorso alla terapia farmacologica con anti dolorifici. Il paziente non assume più farmaci a vita, e vengono ridotti gli effetti collaterali legati alla loro assunzione prolungata.

