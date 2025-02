Crolla vecchia casa in centro storico, intervento dell’unità cinofila dei vigili del fuoco

Spread the love

Una vecchia casa ha ceduto in centro storico a Palma di Montechiaro, nel tratto compreso tra via Tannorella e via Cangiamila. Per fortuna si tratta di un immobile disabitato e non si sono registrati danni a persone anche se, per precauzione, vigili del fuoco con l’unità cinofila e volontari della Protezione civile stanno verificando l’eventuale presenza di qualcuno prima di rimuovere la macerie.

La zona è stata transennata e interdetta al traffico veicolare. Sul posto anche i tecnici dell’Enel per rimuovere gli allacci dell’energia elettrica.

