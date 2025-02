Due incendi spenti oggi ai Vigili del Fuoco di Ancona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per domare due incendi: il primo in via 25 Aprile, dove un’auto alimentata a GPL ha preso fuoco e il secondo in via Macerata, che ha coinvolto un cassonetto. La squadra di Ancona ha spento entrambi gli incendi con l’ausilio di due autobotti, provvedendo poi alla messa in sicurezza delle aree interessate. Sul posto la polizia di stato.

Dal Comando di Ancona