VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi in Pellio Intelvi ore 15.25 in via Provinciale 4 per soccorso a persona precipitata in torrente, maschio di 36 anni deceduto sul posto.

In posto squadra VVF Menaggio e Como, Carabinieri e 118 con elicottero. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso