VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento oggi pomeriggio alle 16.00 ad Argegno in via per Schignano località Sant’Anna per la ricerca e il recupero di un uomo 33enne in difficoltà che ha perso il sentiero. Dopo essere scivolato è riuscito a chiedere i soccorsi fornendo il proprio punto GPS per il ritrovamento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e i colleghi SAF da Como hanno effettuato una calata di circa 150 metri ed una volta recuperata la persona lo hanno affidato al 118 per le verifiche. L’uomo era infangato ma in salute