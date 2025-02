Carnevale origini e tradizione

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

Ricco di storia e tradizione, Il carnevale si prepara a conquistare nuovamente le strade e le piazze d’Italia. Quest’anno a Roma, il periodo di carnevale va dal 27 febbraio al 5 marzo.

Il carnevale affonda le sue radici in antiche tradizioni pagane. Le origini risalgono ai Saturnali romani, feste dedicate al dio Saturno. Durante questi giorni, l’ordine sociale si capovolgeva temporaneamente, permettendo a schiavi e cittadini di scambiarsi i ruoli in un’atmosfera di allegria e libertà.

Con l’avvento del Cristianesimo, il Carnevale si è trasformato, adattandosi al nuovo contesto religioso. La Chiesa lo ha incorporato nel calendario liturgico come periodo di festa che precede la Quaresima. ll termine stesso “Carnevale” deriva dal latino “carnem levare”, che significa “eliminare la carne”, riferendosi all’astinenza dai cibi carnei durante il periodo quaresimale.

Nel corso dei secoli, il Carnevale si è diffuso in tutta Europa e oltre, assumendo caratteristiche uniche in ogni regione. Ogni cultura ha arricchito questa tradizione con elementi propri, creando un mosaico di usanze e rituali che continuano a affascinare.

Le località più note per la celebrazione di questa festa sono:

1.Carnevale di Venezia: Famoso per le sue maschere elaborate e i balli in costume. Le celebrazioni iniziano a gennaio e culminano con il martedì grasso, che nel 2025 è il 4 marzo.

2. Carnevale di Viareggio: Le sfilate di carri allegorici sono uno spettacolo strabiliante. Enormi strutture in cartapesta sfilano lungo il lungomare, satireggiando personaggi politici e temi d’attualità. Dal 8 febbraio al 5 marzo 2025.

3. Carnevale di Ivrea: Celebre per la “Battaglia delle Arance”, che simboleggia la ribellione contro i tiranni, Dal 18 febbraio al 5 marzo.

Il Carnevale è anche sinonimo di golosità. Ogni regione vanta i propri dolci tipici: dalle chiacchiere croccanti alle frappe fritte, passando per le castagnole e le bugie.

Il teatro ha dato vita a personaggi indimenticabili come Arlecchino, Pulcinella e Colombina. Arlecchino, con il suo abito a rombi multicolore, rappresenta l’allegria e l’astuzia. Pulcinella, in bianco con il suo naso adunco, incarna la saggezza popolare napoletana. Colombina, con il suo grembiule e la cuffietta, è l’emblema della furbizia femminile.

Oggi, accanto alle maschere tradizionali, si vedono sempre più costumi ispirati a personaggi dei fumetti, del cinema e della televisione, rendendo il Carnevale un evento sempre attuale e coinvolgente per tutte le generazioni.