Cosa succede in un incontro di ipnosi?

ELVIRA PARACINI

Sei attratto e frenato allo stesso tempo. Ti viene in mente che essere in ipnosi è come se ci fosse il burattinaio che manovra e plasma il burattino, e questa visione ti fa paura? Pensi che sia questa ipnosi?

Certo che no! L’applicazione delle discipline analogiche, l’ipnosi regressiva e dinamica, diventa una danza da vivere insieme tra cliente e professionista; entrambi protagonisti ai fini di una crescita personale mirata a dissolvere disagi, far emergere risorse non utilizzate. L’ipnosi è uno stato naturale che può essere indotto allo scopo di riallineare le esigenze di mente e corpo.

Quello che probabilmente non sai, è che l’ipnosi e le tecniche analogiche sono pratiche con le quali il professionista è in grado di accompagnarti a fare un’esperienza emozionale per arrivare a cambiamenti concreti nella vita quotidiana.

Come accedere al tuo inconscio per un cambiamento profondo e duratura in poco tempo? Nella relazione che si crea con l’analogista/ipnotista, conosci la tua chiave emotiva che apre il dialogo con la parte più profonda e genuina di te.

Lasciare all’inconscio il compito di riscrivere il vissuto emotivo che impedisce in caso di blocchi, impedimenti o automatismi, il raggiungimento di ciò che si desidera, ne rende possibile la realizzazione. Così per esempio, non dovrai gestire la rabbia e il risentimento o l’insicurezza perché bastano pochi incontri per non provare quella sensazione che si scioglie come neve al sole; i comportamenti compulsivi che non controlli, così da sentirti libero di scegliere di scegliere cosa fare.

Cosa accade in concreto? Durante la sessione vengono messe da parte quelle convinzioni limitanti che la mette conscia mette come bastoni tra le ruote, e in quella condizione l’inconscio che è la parte più reale e genuina di noi, una volta liberato dai condizionamenti del vissuto, diventa una componente attiva della nostra coscienza. Questo consente una rinnovata immagine di noi stessi che guarda caso, produce effetti concreti nella nostra realtà.

Situazioni immaginate che producono effetti concreti, questa è Ipnosi! Viene a sperimentare per un tuo obiettivo, agisci per conoscere come realmente corri il rischio di …ottenere ciò che desideri.

Dr.ssa Elvira Angela Paracini – Ipnosi Regressiva, Analogista, Personal Health Coach,

Istruttore di training autogeno-Zona Piramide Cestia – Info: mail: lestradedibenesseremail.com- cell. 3494506194