GAMM: A Roma ha aperto il più grande Museo del Videogioco d’Italia

ALESSANDRO MISTRETTA

A pochi passi da Piazza della Repubblica, il 30 novembre ha aperto a Roma GAMM, il più grande museo del videogioco d’Italia. Con una superficie di 700mq distribuita su due livelli, il museo unisce l’architettura ottocentesca a tecnologie all’avanguardia.

Gestito dalla start-up Kabuto, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, GAMM si propone come un nuovo spazio culturale, celebrando il videogioco come forma d’arte interattiva. Un’unica regia che comunica con oltre120 schermi tra monitor, postazioni di gioco, totem interattivi e ledwall – installati all’interno di un percorso immersivo di oltre 60 m di americane: GAMMDome.

Il museo è suddiviso in tre aree tematiche: GAMMDOME, PARC – Path of Arcadia e HIP – Historical Playground. GAMMDOME è un percorso immersivo con oltre 24 stazioni interattive che raccontano l’evoluzione dei videogiochi, con contributi esclusivi di esperti internazionali. PARC celebra la golden age dei giochi coin-op, con oltre 20 cabinati storici, mentre HIP esplora il game design e la narrativa dei videogiochi, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro evoluzione.

GAMM celebra anche il Made in Italy, con pezzi unici legati a titoli come Screamer e Diabolik: The Original Sin. Il museo è aperto tutti i giorni, con orari estesi il venerdì e sabato, offrendo un’esperienza unica nel cuore di Roma.