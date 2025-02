Spread the love

I Vigili del Fuoco di Cremona sono intervenuti questa mattina a Pizzighettone, intorno alle 11.30, nello stabilimento della ditta Indorama Ventures Mobility (ex Sicrem) a causa di un incendio. Tre squadre del Comando, APS (Auto Pompa Serbatoio), ABP (Auto Botte Pompa) e AS (Autoscala). Nessuno è stato coinvolto o ferito nell’incendio, e l’attenzione dei Vigili del Fuoco si è subito concentrata sui controlli relativi alla dispesione di sostanze inquinanti, vista la natura dei materiali trattati dall’azienda, perlopiù legati al rinforzo degli pneumatici. Dai primi riscontri sembrerebbe non esserci alcun tipo di rischio ambientale.

Provvidenziale l’attivazione dei sistemi antincendio e di scirezza, che hanno scongiurato il coinvolgimento degli operai.

https://cremonasera.it/cronaca/incendio-a-pizzighettone-nella-ditta-indorama-ventures-mobility-ex-sicrem-tre-squadre-dei-vigili-del-fuoco-intervenute-per-spegnere-il-fuoco