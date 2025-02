“Scarpette Rosse” – La Condanna a Filippo Turetta: Un Grido Contro la Violenza di Genere

Spread the love

SIMONA CONSONI

Il 3 dicembre 2024 è una data che resterà scolpita nella memoria collettiva. Filippo Turetta, 23 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzata di 22 anni brutalmente uccisa l’11 novembre 2023. Un verdetto che fa giustizia, ma che non può restituire una vita strappata troppo presto. Giulia, studentessa di ingegneria biomedica a Padova, era scomparsa dopo un incontro con Turetta, che non accettava la fine della loro relazione. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato in un dirupo vicino al lago di Barcis, vittima di oltre 20 coltellate. Turetta, in fuga, è stato catturato in Germania il 19 novembre e poi estradato in Italia. Durante il processo, iniziato il 23 settembre 2024, Turetta ha confessato il delitto, rivelando una pianificazione fredda e lucida. La Corte d’Assise di Venezia ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, condannandolo all’ergastolo. Tuttavia, le aggravanti di crudeltà e stalking non sono state confermate. Alla famiglia Cecchettin è stato riconosciuto un risarcimento di 760.000 euro: una somma che, secondo molti, potrebbe restare solo sulla carta. Questo caso ha suscitato un acceso dibattito sulla violenza di genere, un’emergenza sociale che nel 2024 ha già visto 101 donne uccise in Italia, di cui 53 per mano di partner o ex partner. La storia di Giulia non è purtroppo un’eccezione, ma l’ennesimo capitolo di una tragedia collettiva. Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha dichiarato con dolore: “La violenza va prevenuta, non solo punita”. Una riflessione che punta il dito sull’importanza dell’educazione al rispetto, sulla prevenzione e su misure concrete di tutela per le vittime di abusi. Dalla tragedia è nata la Fondazione Giulia Cecchettin, voluta dalla famiglia per sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare chi subisce violenza. Un impegno che vuole trasformare il dolore in speranza, affinché nessun’altra donna debba indossare idealmente quelle “scarpette rosse” che sono simbolo di una lotta ancora troppo lontana dall’essere vinta.