La USS Harry S. Truman si scontra con una nave mercantile nel Mar Mediterraneo

Forze navali statunitensi in Europa e Africa / Sesta flotta statunitense

La portaerei USS Harry S. Truman (CVN 75) della classe Nimitz è rimasta coinvolta in una collisione con la nave mercantile Besiktas-M approssimativamente alle 23:46 ora locale del 12 febbraio, mentre operava nei pressi di Port Said, in Egitto, nel Mar Mediterraneo.

La collisione non ha messo in pericolo l’Harry S. Truman (CVN 75) in quanto non ci sono segnalazioni di allagamenti o feriti. Gli impianti di propulsione non sono interessati e sono in condizioni di sicurezza e stabilità. L’incidente è sotto inchiesta. Ulteriori informazioni saranno pubblicate non appena disponibili.