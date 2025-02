Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

TARQUINIA (VT): Intervento dei vigili del fuoco in corso, dalle 7:30 di stamattina, per lo straripamento del fiume Mignone in località Monte Riccio, nel comune di Tarquinia (VT).

Due squadre al lavoro per prestare soccorso ad alcuni nuclei familiari rimasti isolati nelle abitazioni. In arrivo da Viterbo un gommone con i soccorritori fluviali alluvionali.

In sorvolo sull’area l’elicottero del reparto volo di Roma