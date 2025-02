Ragazzo di 18 anni colpito da una scarica elettrica mentre fa la doccia: evacuato un condominio

Spread the love

Momenti di paura in un condominio di viale Caprera a Sassari. Qui sono saltati tutti gli impianti elettrici per motivi ancora da accertare. Sarebbe quindi scattato un corto circuito proprio mentre un residente di 18 anni era sotto la doccia: è stato colpito da una scarica elettrica partito dallo scaldabagno. Subito sono stati allertati i sanitari del 118. Il giovane è stato medicato e fortunatamente non è in gravi condizioni.

Si indaga ora per capire cosa sia successo nel dettaglio. I vigili del fuoco sono al lavoro per accertarsi su cosa abbia provocato il corto circuito che ha fatto saltare tutti gli impianti, elettrico, idrico, gas, riscaldamento. Al momento certo è che da quasi tutte le prese elettriche degli appartamenti sono uscite fiammate e fumo. L’inquilino più grave e colpito dalle scariche elettriche resta il 18enne, curato poi sul posto.

Intanto però il condominio è stato evacuato: i circa 30 residenti del condominio di quattro piani saranno costretti a passare la notte fuori casa. Si sono subito messi al lavoro per garantire la sicurezza dello stabile i vigili del fuoco e i tecnici della Medea: si sta verificando che tutto l’impianto gas del paese non abbia subito gravi danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.

https://www.fanpage.it/