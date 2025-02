VIDEO – Alluvione all’Isola D’elba: gli interventi dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle 18:00 di ieri un violento nubifragio si è abbattuto su Portoferraio allagando completamente le strade, paralizzando di fatto ogni attività. Il Distaccamento VF di Portoferraio è stato rinforzato con un’altra squadra in turno libero e con i volontari di Campo. Inoltre, dalla terraferma sono state inviate in supporto diverse squadre VF da Livorno, Piombino, Follonica e Grosseto per un totale di 35 unità, compresi 3 Sommozzatori e 6 Soccorritori fluviali, coordinate da un funzionario tecnico.

Il salvataggio più rilevante è stato quello effettuato in extremis di tre persone rimaste bloccate all’interno delle abitazioni dall’acqua in veloce innalzamento.

In totale, sono state soccorse 28 persone rimaste senza via di fuga nelle autovetture costrette a fermarsi lungo la strada principale di Portoferraio dalle intense precipitazioni. Si segnalano interventi per evacuare una scuola di danza con 9 minori e 3 istruttori e per evacuare una decina di persone da una pizzeria.