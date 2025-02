VIDEO – Grosseto, bomba d’acqua a Orbetello: rovesciate barche nel porto di Talamone

Spread the love

Un’ondata di maltempo si è abbattuta questa notte a Orbetello, in provincia di Grosseto. Tra le 21 di ieri sera e le 4 di questa mattina una bomba d’acqua ha colpito la zona, dove sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia. Le violente precipitazioni si sono abbattute anche a Talamone, dove il mare particolarmente agitato ha rovesciato due barche ormeggiate nel porticciolo turistico. In corso da questa mattina l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo dei sommozzatori del comando di Livorno e di una squadra del comando di Grosseto, per il recupero delle due imbarcazioni affondate nel canale. Le squadre intervenute stanno approntando il campo di lavoro per poi procedere alla rimozione dei due natanti affondati e rendere nuovamente fruibile il canale. Sono in corso anche sopralluoghi nella zona di Fonteblanda a seguito dell’aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule.

https://tg24.sky.it/cronaca/2025/02/13/grosseto-maltempo-pioggia-danni