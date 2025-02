Incendio dopo una deflagrazione causata da una probabile fuga di gas.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VIBO VALENTIA

I Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti ieri, 14 febbraio, alle ore 8:35 circa a Spilinga in località Saramalloni per un I Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 14 febbraio, alle ore 8:35 circa a Spilinga in località Saramalloni per un incendio a seguito di una deflagrazione causata da una probabile fuga di gas.

La deflagrazione, ed il conseguente incendio hanno interessato una struttura di circa 50 mq, che insisteva nell’area di pertinenza di un salumificio ed ha coinvolto una persona che si trovava all’interno la quale ha riportato ustioni sul 70% del corpo.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Ricadi e dalla sede Centrale con automezzi di supporto, hanno provveduto ad estinguere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’area.

L’intervento è stato ultimato alle ore 11:40 circa.



