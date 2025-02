Incidente stradale tra un furgone e un’autovettura.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Questa mattina, intorno alle 5:40, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sulla strada 671,6 a Brusaporto per un grave incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’autovettura. Purtroppo, nell’impatto hanno perso la vita due persone. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno reso necessaria la chiusura temporanea della strada, fino al completamento delle operazioni di bonifica. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente