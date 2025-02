Matrimonio dei Vigili del Fuoco Fabio Trapasso e Sara Todaro a Palazzo De Nobili

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Si è svolta ieri mattina, in occasione della festività di San Valentino, la cerimonia di matrimonio con rito civile dei Vigili del Fuoco Fabio Trapasso in servizio presso il Comando di Catanzaro e Sara Todaro attualmente in servizio presso il Comando di Mantova.

Nella splendida cornice della Sala dei Concerti dell’antico Palazzo De Nobili, sede del comune di Catanzaro, i due giovani vigili del fuoco hanno coronato il loro sogno di amore con lo scambio delle promesse matrimoniali esprimendo il loro impegno reciproco per tutta la vita e dichiarando pubblicamente il loro amore e la loro volontà di condividere il futuro insieme.



Ad officiare la cerimonia, nelle vesti di ufficiale dello stato civile, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro Ing. Giuseppe Bennardo.

Dopo lo scambio delle fedi nuziali, a rivolgere un breve saluto ed un messaggio di auguri anche il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

La sobria ed emozionante cerimonia si è conclusa, come di consueto, con la lettura degli articoli del codice civile ed un breve discorso del comandante Bennardo che ha augurato ai novelli sposi un avvenire colmo di serenità e prosperità all’insegna della passione e dei valori che caratterizzano la grande famiglia corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A Fabio e Sara, l’augurio di ogni bene da tutto il personale del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro.