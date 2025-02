Spread the love

Singolare intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118 nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, in viale della Repubblica a Sacile. Una donna, per cause ancora da chiarire, è rimasta incastrata con la testa nel carrello della spesa: è accaduto nel negozio Natura sì.

Secondo una prima ricostruzione la donna, titolare del negozio Natura sì, sarebbe scivolata all’ingresso del locale e, cadendo, è rimasta incastrata nel carrello. La donna, che aveva difficoltà a respirare, è stata “liberata” e poi portata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri di Sacile.

Una donna, di 59 anni, titolare del negozio “NaturaSì”, stava spostando alcuni prodotti in vendita con un carrello della spesa all’esterno dell’esercizio commerciale, quando è inciampata sul carrello stesso. Questo, per ragioni non ancora chiarite, si è bloccato improvvisamente lungo una discesa su un lato del negozio. La donna ha perso l’equilibrio, e per cause veramente particolari, è finita con la testa nelle maglie del carrello restando incastrata e ferita. Dopo vari e vani tentativi di liberarla, è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato alcune maglie in metallo. La donna è stata poi soccorsa e portata in ospedale a Udine in elicottero. I sanitari le hanno riscontrato un forte trauma maxillofacciale.

Resta incastrata con la testa nel carrello della spesa e non riesce a respirare: attimi di panico al supermercato – IL MESSAGGERO