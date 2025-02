Tamponamento a catena tra 5 camion sull’autostrada A13: feriti tre autisti, uno è grave

Spread the love

amponamento a catena tra cinque mezzi pesanti oggi pomeriggio lungo l’autostrada A13, fra i caselli di Villamarzana e Occhiobello, in provincia di Rovigo, in direzione sud. Il bilancio parla di tre autisti feriti, di cui uno grave. L’uomo, dopo esser stato estratto dalla cabina di guida dai vigili del fuoco, è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 intervenuto sul posto e poi trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Per estrarre l’uomo i vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzature specializzate come cesoie, martinetti e divaricatori idraulici. Gli altri due autisti sono stati trasferiti in ospedale tramite ambulanza.

