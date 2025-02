Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

CAMERINO (MC) – Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco di Camerino sono intervenuti in località Morro per un veicolo uscito fuori strada e rimasto in bilico su una scarpata. I due passeggeri, impossibilitati a uscire autonomamente, sono stati estratti dai soccorritori e affidati alle cure del personale del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.