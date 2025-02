Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico ieri alle ore 16:00 per incidente stradale in Moltrasio via Regina vecchia, vettura fuori controllo si schianta – due persone nell’abitacolo.

In posto due mezzi dei Vigili del fuoco, 118 con automedica e Carabinieri.