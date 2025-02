Villetta in fiamme a Varano Borghi: vigili del fuoco in azione nella notte, nessun ferito

Spread the love

Nella tarda serata di venerdì 14 febbraio, un incendio ha colpito un’abitazione in via Repubblica, nel comune di Varano Borghi. Le fiamme, divampate intorno alle 23, hanno interessato l’ultimo piano e il tetto di una villetta, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, con le squadre dei soccorritori che hanno lavorato tempestivamente per domare le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine.

Grazie alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Incendio di una villetta a Varano Borghi – VareseNews – Foto