PRIMA GIORNATA IN OMAGGIO A LUCIANO VIRGILI e PRESENTAZIONE DELLA 7ª EDIZIONE DEL FESTIVAL CANORO A LUI DEDICATO

Associazione Bunker Records COMUNICATO STAMPA [7/2/2025]

ROMA, DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025, ore 16.30

Presso la sala Roma dell’UNAR (Unione delle Associazioni Regionali– Via Aldrovandi, 16)

L’Associazione BUNKER RECORDS presenta la prima giornata in omaggio al noto cantante ed interprete Luciano Virgili. In questa giornata, denominata “Parole e Musica”, verranno ripercorsi alcuni eventi che ha visto l’Associazione Bunker Records come ente organizzatore, assieme al comitato scientifico Luciano Virgili, e soprattutto saranno brevemente illustrate le novità della settima edizione del Festival canoro nazionale in omaggio a Luciano Virgili, compresi Regolamento e Premiazione.

In breve, sono indicate di seguito le date ed i luoghi delle Preselezioni (speciali) 2025:

1) domenica 30 marzo, presso l’Antica Stamperia Rubattino, in Via Rubattino, 1 (Testaccio), Roma, a partire dalle ore 18,00

2) domenica 6 aprile, presso la Conventicola degli Ultramoderni APS, in Via di Porta Labicana 32, (S. Lorenzo), Roma, a partire dalle ore 18.30;

3) domenica 13 aprile, presso il Seminario Vescovile, in piazza San Paolo, 5, Albano Laziale (RM), a partire dalle ore 16.30;

4) domenica 11 maggio, presso Libreria Errante, in via Bellegra 46 (Centocelle), Roma, a partire dalle ore 17,30.

Lo scopo dell’Associazione Bunker Records, attraverso il Festival, è promuovere lo studio del canto e della musica tramite la figura di Luciano Virgili, noto soprattutto intorno alla metà del 20^ secolo in Italia ed all’estero, con una gara canora di brani scelti dal repertorio dell’artista, auspicandone un approfondimento scientifico e culturale.

Per ulteriori informazioni e modalità, nonché regolamento, modulistica ed indirizzi di riferimento, rimandiamo al sito ufficiale www.lucianovirgili.it e/o ai seguenti canali ufficiali:

Ufficio Stampa: Associazione Bunker Records

e-mail: bunkerecordsroma@gmail.com

SITO WEB – www.lucianovirgili.it

FACEBOOK – Bunker Records

Omaggio a Luciano Virgili

INSTAGRAM – luciano_virgili

TIKTOK – luciano.virgili

CONTATTO TELEFONICO – 3342757719 (se non rispondiamo si prega di inviare un messaggio WhatsApp)

