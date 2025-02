Anziana al volante percorre 4 chilometri contromano lungo l’A9, poi lo schianto

Spread the love

Quattro chilometri contromano in autostrada. Il tempo di un brivido lungo la schiena, poi lo schianto. Sabato alle 16, una donna di 81 anni al volante di una Mercedes Classe A ha imboccato l’A9 nella direzione sbagliata, invertendo la marcia alla barriera di Grandate. La sua corsa è finita nella galleria San Fermo, contro una Seat Ibiza. Miracolosamente, illesi i conducenti. L’incidente ha imposto la chiusura del tratto per circa 40 minuti. La Polstrada è accorsa subito, bloccando il traffico e causando inevitabili disagi agli automobilisti.

Un pomeriggio movimentato, senza conseguenze gravi, anche grazie al rapido intervento dei soccorsi. Il conducente della Seat, un 53enne, è apparso subito in buone condizioni. Provato, ma illeso. Più preoccupante lo stato della donna, trovata in evidente confusione. Trasportata all’ospedale Sant’Anna, è fuori pericolo. Nessuna ferita, solo un forte spavento. Nei prossimi giorni, le indagini chiariranno cosa sia andato storto. Disorientamento, un malore, un errore di valutazione? Gli inquirenti non escludono nulla.

