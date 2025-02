Diciotto persone intossicate da monossido in un agriturismo, soccorse da Vigili del Fuoco e 118

Spread the love

Diciotto persone sono state soccorse nel Vercellese nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, intorno alle 3, per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Il fatto è accaduto in un agriturismo di Motta de’ Conti, un piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. Le persone coinvolte sono state assistite dai medici del 118 e ricoverate in ospedale.

Cinque persone sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre le altre risultano codici verdi. Le diciotto persone sono state smistate tra gli ospedali di Vercelli e di Casale.

Per soccorrere gli intossicati, vista la vicinanza geografica, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, gestiti dal 118 di Novara. Due erano mezzi di soccorso avanzato e due di base. Un mezzo della Croce Rossa di Casale è stato impiegato per il trasporto dei pazienti meno gravi.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

https://www.fanpage.it/