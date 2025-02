Frontale tra due auto nel sottopasso di viale Dal Cero: quattro feriti estratti dalle lamiere, uno è in prognosi riservata

Spread the love

Scontro frontale tra due auto questa notte, intorno alle 2.30 nel sottopasso di viale Dal Cero, che ha coinvolto anche una terza vettura che stava transitando. Si tratta di una Seat Leon, una Audi Q8 e una Seat Ibiza. Sei persone coinvolte, soccorse dai sanitari del Suem 118, quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto due feriti dai mezzi accartocciati, con cesoie e divaricatori, e messo in sicurezza l’area, e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato per la durata delle operazioni.

Per i tre conducenti, tra cui la persona ricoverata in prognosi riservata, sono stati richiesti i prelievi ematici per verificare le condizioni psicofisiche alla guida

