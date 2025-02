Operaio cade da un’impalcatura a Noale. Grave, portato via in elicottero

Spread the love

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio, intorno alle 14.30 circa in via Giovanni Battista Rossi a Noale all’interno del cantiere edile della biblioteca. Un impresario trevigiano di 59 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 4 metri mentre lavorava sul tetto in ristrutturazione di un’abitazione storica. I vigili del fuoco accorsi da Mestre con due squadre, tra cui l’autoscala, dopo il primo intervento di stabilizzazione dei sanitari del Suem dell’Usl 3 hanno adagiato l’uomo, titolare dell’azienda edile Mosé srl di Spresiano, all’interno della barella a toboga dell’autoscala e l’hanno portato a terra. Il ferito è stato poi trasferito in eliambulanza in codice rosso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Sul posto i carabinieri personale dello Spisal e il sindaco di Noale, Stefano Sorino.

Alle 15.30, un'altra squadra dei vigili del fuoco di Mestre è intervenuta in località Moniego, in via Patriarcato nel Comune di Noale, per soccorrere due operai rimasti bloccati su una piattaforma aerea tra il primo e il secondo piano di un'abitazione. In un altro intervento alle 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Meucci a Spinea per il principio d'incendio a un impianto fotovoltaico. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscala hanno rapidamente spento il principio d'incendio, evitando la propagazione all'intero impianto e l'abitazione. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa due ore.