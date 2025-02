VIDEO – Drammatico salvataggio al largo di Terranova di 20 membri dell’equipaggio – una nave cargo si è arenata

Spread the love

Tutti i membri dell’equipaggio della MSC Baltic III sono stati tratti in salvo dopo che la loro imbarcazione si è arenata vicino alla costa di Lark Harbour, al largo della costa occidentale di Terranova e Labrador.

Sabato mattina presto, il Centro per le comunicazioni marittime e i servizi di traffico nella vicina Channel-Port aux Basques ha ricevuto un segnale di soccorso dalla nave cargo, a circa 12 miglia nautiche (22 chilometri) dall’ingresso della Baia delle Isole.

Le condizioni non erano favorevoli all’equipaggio. Al momento dell’incidente era in vigore un avviso di tempesta invernale nella regione, con venti fino a 120 km/h. Le traversate in traghetto per la Nuova Scozia dalla vicina Port aux Basques erano state cancellate per quel giorno. Per questo motivo, l’equipaggio non riuscì ad ancorare la nave e si ritrovò alla deriva.