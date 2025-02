Due case disabitate distrutte in un incendio in regione Navetta

Spread the love

PONT CANAVESE Alle 3,30 nella notte tra domenica e lunedì due abitazioni attualmente non abitate, dal momento che i proprietari erano lontani per qualche giorno, sono state distrutte dalle fiamme in località Navetta a Pont Canavese. A seguito delle alte temperature è esplosa una bombola a gpl, causando il distaccamento di alcuni infissi da una delle due abitazioni. Gli effetti calorifici e luminosi della combustione erano visibili da lontano ed illuminava il buio della notte.

Sul posto per estinguere il rogo diverse Squadre di Vigili del fuoco arrivate da Ivrea, Cuorgnè e due autobotti da San Maurizio e da Mathi. Per indagare sull’incendio i Carabinieri, la Polizia Locale e il nucleo investigativo antincendio da Torino. Presente alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza anche il primo cittadino di Pont Canavese, Paolo Coppo.