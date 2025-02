Il Direttore D’Angelo incontra il Presidente della regione Zaia, il Prefetto di Treviso Sidoti e visita il Comando dei Vigili del fuoco della Marca

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’attività istituzionale del Direttore interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, Cristina D’Angelo, che venerdì 14 febbraio ha incontrato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Successivamente, ha visitato il comando dei Vigili del fuoco di Treviso.

In tarda mattinata, in un clima di grande partecipazione, l’incontro con il Presidente Luca Zaia. Il quale ha espresso ancora una volta il suo profondo affetto e la stima che la comunità veneta nutre nei confronti degli uomini e delle donne dei Vigili del fuoco, che ogni giorno, con professionalità e coraggio, assicurano la sicurezza di tutti. Cristina D’Angelo ha evidenziato l’impegno costante del Corpo dei Vigili del fuoco, sempre pronto a collaborare attivamente con le attività di prevenzione. Questo impegno si estende a sostegno del mondo della produttività, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la protezione in tutti gli ambiti. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di continuare a rispondere con sempre maggiore efficienza e in sinergia con la Regione per gli ambiti di propria competenza nelle emergenze, che coinvolgono sempre più frequentemente la cittadinanza.

Il Direttore D’Angelo, accompagnata dal Comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Costa, è stata ricevuta dal Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Il cordiale incontro, è stata l’occasione per esaminare insieme i principali temi di interesse comune riguardanti il territorio trevigiano e il Corpo dei Vigili del fuoco.

Al termine dell’incontro in prefettura, il Direttore D’Angelo, accompagnata dal Comandante Costa, ha visitato il comando provinciale, dove è stata accolta dai funzionari e dal personale operativo e amministrativo. Il Comandante ha fatto visitare la sede e illustrato le peculiarità del comando della Marca. Durante l’incontro con il personale, il Direttore D’Angelo ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, fondamentale per garantire un soccorso tempestivo ed efficace alla cittadinanza.