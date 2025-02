Incendio della copertura di un capannone ricoperta di pannelli solari di una fabbrica che si occupa dello stampaggio di materie plastiche

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE LOMBARDIA

CARONNO PERTUSELLA (VA), – Dalle ore 19:30 di Ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gran Sasso, presso un’azienda operante nel settore plastico, per un incendio che ha coinvolto la copertura di un capannone ricoperta di pannelli solari. Le fiamme si sono propagate anche al materiale stoccato nel magazzino sottostante, causando ingenti danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Comandi di Varese e Milano, con un importante dispiegamento di mezzi e attrezzature specialistiche. Attualmente, stanno operando tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un automezzo “UMPROVIR” Unità Mobile Protezione Vie Respiratorie. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.