Incidente stradale. Coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MACERATA – Poco dopo le 8:45, la squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in Contrada Camporota. Coinvolte due autovetture che in cause in fase d’accertamento si sono scontrate frontalmente.

Uno dei conducenti, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto mediante cesoie e divaricatore, per poi essere affidato alle cure del personale del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torrette tramite elisoccorso.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso

Dal Comando di Macerata