Precipita nel burrone con lo spazzaneve, morto 45enne eugubino

Travolto e ucciso dal mezzo spazzaneve. Un uomo di 45 anni, di Gubbio, è deceduto in un incidente stradale dopo essere finito in burrone nella zona di Monte Cucco, lungo la provinciale di Val di Ranco.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio verso le ore 16 da un passante che percorrendo la strada si è accorto del guard rail divelto. I soccorritori hanno trovato il mezzo e l’uomo che lo guidava in fondo al burrone, diverse decine di metri più in basso rispetto al piano stradale.

Sul posto si sono portati i Carabinieri di Sigillo che hanno effettuato i primi rilievi. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l’uomo, alla guida di un trattore spazzaneve, dopo aver liberato la strada, quando si è schiantato contro le barriere di protezione, terminando nel burrone sottostante.

Per l’individuazione del corpo e il recupero sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno anche utilizzato un drone prima di intraprendere la discesa per recuperare la salma del 45enne, Renzo Casagrande, un imprenditore molto conosciuto. Gli accertamenti proseguono per capire che l’uomo sia finito fuori strada per un malore (in giornata dovrebbe essere disposta l’autopsia), per un guasto del mezzo o per una lastra di ghiaccio sulla strada.

https://www.perugiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/precipita-con-spazzaneve-nel-burrone-sigillo.html