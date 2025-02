Tamponamento tra mezzi pesanti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 9.30 i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti sulla corsia nord, tra le uscite di Villotta e Azzano Decimo, dell’autostrada A28 Portogruaro – Conegliano per un tamponamento tra due mezzi pesanti. Le squadre VVF giunte sul posto insieme a quella del distaccamento di San Vito al Tagliamento con il supporto dell’autogru e il furgone polisoccorso della sede centrale, si sono adoperate per liberare l’autista di uno dei due mezzi incastrato tra le lamiere dell’abitacolo utilizzando pinze e divaricatore oleodinamico. Una volta liberato l’uomo è stato affidato al personale sanitario presente sul posto. Successivamente i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza la corsia dell’autostrada interessata dal sinistro è rimasta chiusa al traffico.