VIDEO -Toronto, il miracolo in pista: aereo atterra capovolto. Solo 18 passeggeri hanno riportato ferite leggere

È un incidente aereo senza eguali. Lunedì (17 febbraio), un jet della Delta Air Lines con 80 persone a bordo è atterrato di fortuna all’aeroporto principale di Toronto, capovolgendosi. Sì, il volo Endeavor Air 4819 con 76 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio si stava preparando all’atterraggio all’aeroporto internazionale di Toronto-Pearson quando si è capovolto.

Miracolosamente, nessuno è morto nell’incidente. Le autorità affermano che 18 persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate negli ospedali della zona in ambulanza o in elicottero. “Siamo molto grati che non ci siano state perdite di vite umane e ferite relativamente lievi”, ha affermato Deborah Flint, CEO della Greater Toronto Airports Authority.