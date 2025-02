Dagli aiuti a librerie e biblioteche alle «Carte giovani», il decreto cultura è legge

Spread the love

Sì definitivo del Senato al decreto Cultura. Il provvedimento ha avuto 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto ora è legge. Tra i vari punti, il decreto affida al ministro della Cultura il compito di adottare un nuovo piano, chiamato «Piano Olivetti» per favorire lo sviluppo della cultura, la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, oltre a valorizzare le biblioteche, l’editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Il provvedimento è stato al centro di polemiche per un emendamento, proposto dalla Lega e poi ritirato, per ridimensionare le Soprintendenze. «L’approvazione del Dl Cultura è un risultato molto bello e promettente. Ci sarà una grandissima boccata di ossigeno per tutta la filiera dell’editoria. E poi sono molto contento dell’iniziativa per favorire l’ampliamento dell’offerta culturale delle pagine dei giornali, perché quello è un segnale di grande fiducia nei confronti della carta stampata», ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. «Le opposizioni che hanno criticato sono state anche abbastanza incoraggianti – ha aggiunto -. C’è stata una grande apertura a un dialogo che è iniziato in commissione e questo è un incoraggiamento per tutti a fare meglio».

Durante l’esame in sede referente sono stati inseriti, tra le finalità del Piano, ulteriori riferimenti alla cultura del movimento, alla promozione dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, alla promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell’alfabetizzazione digitale, della produzione culturale e artistica giovanile, alla diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, oltreché alla necessità di coinvolgere il Terzo settore nelle attività di rigenerazione culturale delle periferie. Inoltre, ancora in sede referente, è stata inserita una disposizione volta ad istituire una posizione dirigenziale di livello generale all’interno dell’ufficio di gabinetto del MiC, con funzioni di supporto all’attuazione del Piano.

