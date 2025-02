Intelligenza artificiale e ricerca: al Tecnopolo arriva l’università della Virginia

Spread the love

In politica volano stracci tra Stati Uniti e Europa, ma fortunatamente la scienza viaggia sicura sull’asse Washington-Bruxelles. Anzi, per essere specifici, tra Charlottesville e Bologna. L’università della Virginia infatti trova casa al Tecnopolo di via Stalingrado, grazie ad un accordo con il Comune di Bologna e la Città metropolitana. Il patto tra l’ateneo pubblico statunitense fondato da Thomas Jefferson e la giunta Lepore, annunciato in un incontro nella sede di Confindustria nella giornata di ieri, 17 febbraio, avrà come focus la ricerca e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Nascerà, come scrive l’edizione odierna di Repubblica, un centro per lo sviluppo di tecnologie al servizio delle città. Come spiega il Comune, il polo statunitense ha preferito Bologna invece di Londra: “Noi siamo una città della conoscenza a livello internazionale – ha detto il sindaco Matteo Lepore – e oggi presentiamo nuove relazioni con gli Stati Uniti e l’università della Virginia coinvolgendo anche il sistema manifatturiero, per cui ci saranno una serie di incontri. È un mondo complicato quello in cui siamo oggi, ma pensiamo che Bologna e l’Italia, insieme all’Europa, possano giocare sull’Intelligenza artificiale un ruolo importante, e noi vogliamo esserci”.

https://www.bolognatoday.it/cronaca/tecnopolo-intelligenza-artificiale-universita-virginia.html