Montecorvino Rovella, incendio in strada: quattro auto distrutte

Spread the love

Paura la scorsa notte a Montecorvino Rovella dove quattro automobili sono state distrutte dalle fiamme. Il fuoco ha raggiunto anche la conduttura del gas.

Sul posto i vigili del fuoco che sono intrevenuti con numerose squadre e mezzi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza le tubature del gas metano.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti, che attendono l’esito dei rilievi effettuati dai vigili del fuoco per stabilire se si è trattato di un atto doloso e accertare le cause dell’incendio. Molte persone appena si sono accorte delle fiamme si sono precipitate per strada.