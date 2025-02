STUDI SULL’ADHD – Gli stati mentali che precedono le condotte sintomatiche

Spread the love

A cura del dott. Giuseppe Grossi

Dott. Grossi Giuseppe, Psicologo – Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Coordinatore del centro di Psicoterapia e Riabilitazione ex art 26 CPR In Movimento di Fondi, accreditato con la Regione Lazio. Membro del Comitato Scientifico del Coordinamento Nazionale ADHD Italia. L’ interesse clinico e di ricerca è rivolto principalmente al Disturbo Ossessivo Compulsivo e ai disturbi esternalizzati, in particolare al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. All’ interno della scuola di Psicoterapia SPC di Roma attualmente esercita attività clinica e di ricerca. E’ autore e coautore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ed ha partecipato a diversi convegni di carattere scientifico.

Tel 328 5561901

Nel lavoro svolto negli ultimi anni con pazienti diagnosticati con disturbo da comportamento dirompente e della condotta, ho focalizzato la mia attenzione, insieme ai colleghi, non solo sull’esperienza clinica, ma anche sulla ricerca. In particolare, l’interesse si è concentrato sullo studio degli stati mentali che precedono le condotte sintomatiche.



In ottica cognitivista, fare luce sugli elementi cognitivi che influenzano queste condotte può favorire una riduzione più efficace della sintomatologia, permettendo di sviluppare programmi terapeutici personalizzati.



In uno studio condotto recentemente su due gruppi di adolescenti tra i 10 e i 13 anni, è stata indagata la relazione tra tratti antisociali, comportamenti aggressivi, condotta prosociale e l’orientamento alla dominanza interpersonale.



L’analisi dei casi ha evidenziato che una tendenza a comportamenti ostili e antisociali è spesso accompagnata da una scarsa capacità di regolazione della rabbia. I risultati hanno mostrato che investire mentalmente sul tema della dominanza spiega molte condotte esternalizzanti nei soggetti con tratti antisociali.



Questo indica che, tra i soggetti inclini a comportamenti aggressivi e ostili, solo coloro che attribuiscono un elevato valore alla dominanza interpersonale presentano una maggiore probabilità di sviluppare un disturbo. Al contrario, maggiore è l’investimento nel senso di comunità e nella cooperazione, minore risulta la sintomatologia aggressiva e maggiore la prosocialità.



Le implicazioni cliniche di questo studio suggeriscono interventi più mirati ed efficaci, volti a prevenire lo sviluppo di disturbi legati al comportamento dirompente. Tali interventi dovrebbero promuovere un modello relazionale positivo, scoraggiando la tendenza al controllo sugli altri e prevenendo così l’insorgere di comportamenti oppositivi e ostili.



Ad esempio, da una prospettiva diversa, come evidenziato anche da Johnson et al. (2012), una “motivazione alla dominanza” elevata potrebbe essere riorientata positivamente per supportare dinamiche sociali più cooperative.



Oltre al lavoro psicoterapeutico, anche l’ambiente familiare, scolastico e sportivo dovrebbe favorire comportamenti positivi e funzionali, limitando la tendenza al dominio e promuovendo relazioni non competitive e non ostili.



“ADHD Italia: l’Associazione che coordina le organizzazioni di volontariato sul disturbo da “Deficit di Attenzione e Iperattività

Nella Regione Lazio attività ed Eventi a sostegno delle famiglie

“ADHD Italia – Coordinamento di Organizzazioni” è un’associazione che rappresenta un coordinamento di organizzazioni di volontariato italiane impegnate in merito al disturbo da “Deficit di Attenzione e Iperattività” (acronimo inglese ADHD, da cui l’utilizzo nel nome stesso dell’associazione) costituitasi il 30 Ottobre 2021, per riunire insieme organizzazioni italiane che forniscono supporto ad adulti, adolescenti e bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività e disturbi con esso in comorbidità. Il coordinamento si avvale dell’attività di volontari esperti in orientamento familiare e mutuo sostegno, insieme alla collaborazione di clinici esperti sul disturbo ADHD e del comitato scientifico.

L’obiettivo di creare un coordinamento per l’Italia nasce dalla necessità di aumentare la forza delle organizzazioni esistenti che operano sulle problematiche inerenti il disturbo ADHD e la presa in cura delle persone che ne soffrono, cooperando tutte insieme al fine di condividere idee progettuali, azioni, informazioni, iniziative e per promuovere miglioramenti nei servizi di sanità pubblica e nella tutela e salvaguardia dei diritti delle persone che ne sono affette.

· Cristina Lemme Presidente ADHD ITALIA OdV

Coordinatore Malattie Neuropsichiatriche Infantili, Psichiatriche e Dipendenze Patologiche della Cabina di Regia per la Sanità Partecipata della Regione Lazio

Vice Presidente Consulta DSM ASL ROMA 4

· Serena Pascucci Socio Fondatore ADHD ITALIA ODV

Vice Presidente ADHD LAZIO ODV

Coordinatore sede di Roma

Delegata Referente Consulta Disabilità Roma Capitale

COME CONTATTARE L' ASSOCIAZIONE ADHD ITALIA

