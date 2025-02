VIDEO – Madre e figlia di sei anni morte in un incendio a Sydney – padre e un secondo figlio lottano per la vita

Spread the love

Una madre e sua figlia sono morte in un terribile incendio domestico dopo che la madre è tornata nell’edificio in fiamme nel disperato tentativo di salvare la figlia. Veronica Carmady, 46 anni, e la figlia Aurora, di sei anni, non sono riuscite a scappare e sono morte entrambe nell’incendio.

Altre otto persone che si trovavano nella casa al momento dell’incendio sono riuscite a fuggire, tra cui una bambina di due anni che è stata trasportata al Children’s Hospital di Westmead, dove versa in condizioni critiche.

Un uomo di 50 anni è stato portato al Concord Hospital in condizioni critiche e una ragazza di 15 anni è stata portata al Liverpool Hospital. I vicini si sono uniti alle prime operazioni di soccorso: un giovane ha raccontato che suo padre aveva rotto una finestra per far uscire un bambino.

Altri vicini si sono precipitati ad aiutare a evacuare le altre otto persone all’interno. “Ho provato a correre dal retro, di lato, verso la porta sul retro, per aiutare chiunque fosse ancora dentro, ma non siamo riusciti a passare perché le fiamme erano troppo grandi”, ha detto il testimone Haroun Al Khawli.