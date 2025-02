A fuoco tre canne fumarie (mal pulite) in provincia di Treviso

Spread the love

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio sono stati tre gli interventi dei vigili del fuoco per sedare dei roghi scaturiti nelle canne fumarie delle abitazioni. Fortunatamente gli interventi si sono conclusi senza feriti.

Il primo mercoledì sera intorno alle 20.30 a Conegliano, i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate a causa dello sporco accumulato nel camino di una stufa.

Poco dopo la stessa dinamica si è replicata in un’abitazione di Volpago. Anche in questo caso, probabilmente a causa di una scarsa manutenzione, si è innescato un incendio all’interno della canna fumaria, che si è poi propagato nell’abitazione. Infine, questa mattina, giovedì, alle 5.30 l’ultimo intervento in via Lovara di Campigo a Castelfranco.

A preoccupare gli uomini del soccorso il fatto che sia il tetto che il pavimento dell’abitazione fossero in legno.

Fortunatamente l’incendio è stato circoscritto e spento rapidamente senza provocare ulteriori danni a cose e persone.

