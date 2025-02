Spread the love

A fuoco un fienile al cui interno si trovano centinaia di balle di fieno. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, si é sviluppato in una cascina nel comune di Gambara.

Sul posto sono intervenute quattro squadre di Vigili del Fuoco: i volontari da Verolanuova e da Orzinuovi, e i colleghi da Castiglione e da Cremona. Un intervento complesso che è ancora in corso. Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte in breve tempo evitando danni ad altre strutture o ad animali e persone.

Fienile in fiamme a Gambara, distrutte centinaia di balle di fieno | Giornale di Brescia